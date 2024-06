A Coruña celebra o Día do Deporte na Rúa cunha programación que inclúe máis de 60 actividades

O Concello da Coruña celebrará este domingo 30 o XXXVII Día do Deporte na Rúa, que suporá o colofón á actividade do curso 2023-2024 das Escolas Deportivas Municipais. A cita ten como obxectivo promover as diferentes disciplinas deportivas que se practican na cidade co obxectivo de promocionar os distintos clubs e entidades deportivas dun xeito lúdico e participativo e achegarlle á cidadanía os beneficios da práctica deportiva.

O Día do Deporte na Rúa contará cun total de 60 disciplinas deportivas dispoñibles dende fútbol, baloncesto, bádminton, ximnasia artística, taekwondo, escalada, marcha nórdica ou boxeo. Tamén se inclúen deportes náuticos como wáter-polo, wíndsurf ou natación, entre moitas outras. Todas as actividades se desenvolverán na contorna da Cidade Deportiva de Riazor e, en paralelo, haberá deportes náuticos nas praias de Riazor e Orzán.

Todas as actividades son de balde e abertas a todas as idades, e desenvolveranse en horario de mañá, das 11.00 ás 14.00 horas.

Neste sentido, e co obxectivo de visibilizar todas e cada unha das disciplinas deportivas da xornada, o Concello habilitou un mapa interactivo que lles facilitará ás persoas interesadas alocalización exacta dos puntos de desenvolvemento de cada actividade. Pode consultarse aquí.

A implicación do tecido asociativo e deportivo da cidade

Este ano, máis de 80 entidades sumáronse á celebración do Día do Deporte na Rúa colaborando co Concello da Coruña co obxectivo de dar a coñecer as diferentes prácticas deportivas que se ofertan na cidade e completar unha programación ampla e diversa, con actividades como a acuatlón e xincana infantil, jiu-jitsu, carreiras de orientación, dardos ou fútbol gaélico.

Deste xeito, o Goberno de Inés Rey mantén o seu apoio ao sector deportivo da cidade achegando e visibilizando o seu traballo entre a cidadanía e fomentando a práctica deportiva para todos os gustos e idades, ofrecendo unha programación multidisciplinar e aberta ao público.