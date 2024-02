Cortes de tráfico por la Media Maratón de A Coruña

Rolda de Outeiro cortada no cruzamento con Pérez Ardá, polo que o tráfico do tramo da estación de tren desvíase pola saída do Hotel Avenida cara a Alfonso Molina e na zona do parque de Oza cara á travesía Rianxo. Estará habilitada a entrada e saída de transporte público da estación de autobuses.