Cortes de tráfico polo Campionato de España de Tríatlon na Coruña

A carreira, o evento deportivo, está previsto que comece na tardiña do sábado coas probas xuvenís e élite, quedando para a mañá do domingo as probas por grupos de idade e junior. nun circuito que abrangue prácticamente toda a liña de costa interior da cidade, dende o dique de abrigo ata Os Castros, e por concretar un pouco máis:

a sé, meta e o podium estarán na praza de María Pita

a proba de natación discorrerá na zona de baño do Parrote

a proba ciclista discorrerá entre Porta Real e a glorieta da Casa do Mar o sábado (ata o enlace de Casablanca o domingo) percorrendo os Cantóns, avenidas de Linares Rivas, Primo de Rivera, e do Exército e da Pasaxe .

e a o sábado (ata o o domingo) percorrendo os . a carreira discorrerá entre Porta Real e o Dique de Abrigo nalgunhas categorías, e pola zona da Mariña e os Cantóns ata a praza de Mina noutras.

Na tarde do sábado terán tamén a oportunidade de competir os máis pequenos, nun circuito deseñado para as súas condicións na contorna da zona de baño do Parrote e o espazo peonil colindante.

TRÁFICO E CIRCULACIÓN

Os cortes e desvíos de tráfico para liberar o percorrido para a carreira comezarán ás 14.00 h do sábado e ás 08.00 h do domingo para a instalación da infraestructura da carreira na contorna da Mariña e dos Cantóns, dende a praza de Mina ata Porta Real.

En paralelo tamén se cortarán as vías necesarias para a implantación do circuito pola cidade que, como é habitual, finalizarán o máis cedo posible, segundo a cola da última avance, que será o indicativo para que se reabran ao tráfico progresivamente todas as vías afectadas, e sempre unha vez estean liberadas de persoas e peóns e sexa segura a apertura

FETRI Plano general de la competición

MOBILIDADE E DESVÍOS

Dadas as condicións do percorrido será preciso habilitar desvíos específicos da circulación en diferentes puntos da cidade: praza de Ourense e Linares Rivas, avenida do Exército e glorieta da Rolda de Outeiro e, finalmente, avenida da Pasaxe no enlace de Casablanca.

Dada a complexidade da súa descripción, de seguido se detallan dun xeito máis visual

PRAZA DE OURENSE E LINARES RIVAS

Unha vez se implante o circuito na praza de Ourense e Linares Rivas será preciso implantar en paralelo os desvíos de tráfico habituais nesta zona

AVENIDA DA PASAXE

Na avenida da Pasaxe, e por mor do percorrido que realizarán as persoas participantes na proba ciclista, será preciso desviar o tráfico de entrada á cidade á altura da curva do CHUAC e cara o enlace de Casablanca.

OUTRAS AFECCIÓNS

As que foron detalladas aquí non son as únicas afeccións e desvíos do tráfico previstos, e mesmo que se poderían chegar a dar para a realización da proba, que especialmente podería condicionar a mobilidade da veciñanza máis cercana ao percorrido da proba.

De xeito non exhaustivo, tamén poderían citarse:

en xeral, non será posible acceder con vehículos á contorna dos Cantóns, A Mariña e Porta Real

a rúa Santa Catalina estará cortada no sentido Cantóns, polo que dende a rúa Durán Loriga só se podera acceder cara a rúa San Andrés

estará cortada no sentido Cantóns, polo que dende a só se podera acceder cara a na Cidade Vella e o Parrote , o tráfico estará cortado á altura da rúa Tabernas cara Porta Real , polo que os vehículos que saian dela deberán circular cara o Xardín de San Carlos

e o , o tráfico estará cortado á altura da cara , polo que os vehículos que saian dela deberán circular cara o Xardín de San Carlos tamén estará cortado ao tráfico no acceso ao Castelo de San Antón así coma á explanada e estacionamento do Oceanográfico durante as probas atléticas que discorren por esa zona

Máis información