Cortes de tráfico e recomendacións mañá na Coruña polo O Gran Camiño 2026 cunha contrarreloxo con saída e meta na Torre de Hércules
A etapa inaugural desenvolverase integramente na cidade
Coruña - Publicado el - Actualizado
A cidade da Coruña acollerá mañá, martes 14 de abril, a saída de O Gran Camiño 2026, unha das probas ciclistas máis destacadas do calendario internacional, que arrincará cunha contrarreloxo individual con saída e meta na Torre de Hércules.
A etapa inaugural desenvolverase integramente na cidade, cun percorrido pola contorna do paseo marítimo que converterá A Coruña no foco da atención mediática internacional durante a xornada.
Con motivo da celebración da proba, o Concello ten previsto un operativo específico que implicará afeccións ao tráfico rodado, ao estacionamento e ao transporte público en distintos puntos da cidade
Cortes de tráfico e recomendacións
Os cortes de tráfico produciranse especialmente no paseo marítimo e nas vías da súacontorna, con restricións que se intensificarán ao longo da mañá e durante o desenvolvemento da proba.O Concello recomenda evitar o uso do vehículo privado nas zonas afectadas e planificar osdesprazamentos con antelación, especialmente nos barrios de Monte Alto, Riazor, Labañou,Os Rosais e O Portiño
TRansporte público
Durante a xornada de mañá, veranse afectadas as liñas de autobús urbano 3, 3A, 7, 11, 12 e 14, con anulación de paradas nas zonas incluídas no percorrido.
No caso das liñas 12 e 14, establecerase unha parada provisional na rúa Manuel Azaña.
Tamén se producirán limitacións no servizo de taxi nas zonas afectadas e quedarán fóra de servizo as estacións de BiciCoruña situadas no circuíto.