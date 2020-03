El coronavirus no frena la recuperación de Somma

Michele Somma se lesionó 14 de febrero en Riazor contra el Girona. El jugador, que ya había sufrido otras lesiones graves en la rodilla, se dio cuenta al momento que, otra vez, tendría que estar varios meses alejado de los terrenos de juego. Sus augurios se cumplieron y fue operado en Roma de una rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla derecha. Pero esta recuperación no será como las anteriores. La crisis del coronavirus está marcando la rehabiltación. Primero, no ha podido regresar de Italia, otro de los países más afectados por la pandemia. Y segundo, sus ejercicios han tenido que cambiar de escenario. A pesar de todas estas dificultades, el defensa cree que irá cumpliendo los plazos previstos: “No creo que se vaya a ralentizar el proceso de recuperación. Influye un poco en los trabajos que me toca hacer pero no ralentiza. Estoy con un fisioterapeuta, con guantes y mascarilla. Trabajar en un gimnasio es diferente pero hay un montón de maneras de trabajar y estoy tranquilo. Me tocaba hacer la primera parte en Italia, el primer mes después de la operación pero ahora no puedo volver a España hasta que todo se tranquilice”.

El Dépor fichó para sustutirlo a Abdoulaye Ba, que ha llegado cedido procedente del Rayo Vallecano y que todavía no ha podido debutar por culpa del aplazamiento de los partidos: “Estoy convencido de que lo puede hacer muy bien. Hablé con alguno que jugó con el y he visto vídeos. Es buen jugador y nos puede ayudar”.

RENOVACIÓN

Termina su vinculación con el Deportivo el 30 de junio pero ya hay conversaciones abiertas para que siga vistiendo la camiseta blanquiazul. La predisposición tanto del club como del propio Somma es buena y todo apunta que habrá acuerdo, aunque ahora mismo las prioridades sean otras: “Hemos hablando con Richard de este tema y ahora le toca hablar con mi representante, pero ahora hay cosas más importantes. Estoy contento en Coruña y me gustaría seguir”, comenta el defensor.