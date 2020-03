La Copa del Rey de hockey se jugará del 4 al 7 de junio en A Coruña

La Federación Española de Patinaje (FEP) comunicó esta mañana que la Copa del Rey y de la Reina, aplazada por la crisis sanitaria provocada por el COVID19, se llevará a cabo del 4-7 de junio en la Ciudad de A Coruña. Desde la dirección de la FEP confían en que, para entonces, la situación dentro de las distintas competiciones se regularice y el torneo pueda desarrollarse sin ningún tipo de problema durante esos días.

Emilio Fernández, vicepresidente del Deportivo Liceo, explicó en Deportes Cope Coruña que en ningún momento se contempló la opción de jugar la Copa sin público. "No se valoró jugar sin público. Vienen 30 equipos de fuera y jugarla a puerta cerrada no tendría ningún sentido. El abono valdrá para la nueva fecha y, en caso de que no puedan asistir en la nueva fecha, se les devolverá el dinero. Seguimos trabajando con la misma ilusión", declaró el directivo del club verdiblanco.

Por otra parte, la Federación Española de Patinaje también ha anunciado que la competición en la OkLiga queda suspendida hasta el próximo viernes 3 de abril.

Conocida la nueva fecha de la Copa del Rey y de la Reina, la campaña de venta de abonos sigue adelante a través de la plataforma SigueTuLiga y en las oficinas que el Hockey Club Liceo tiene en las instalaciones del Colegio Liceo La Paz en horario de 17.30-21.30H, donde ya se pueden recoger los abonos comprados con anterioridad.

Asimismo, la entidad liceísta informa que todas las personas que quieran solicitar el reembolso del dinero tendrán de plazo hasta el próximo 26 de marzo a través del correo administracion@hockeyclubliceo.com