El Deportivo ha logrado solamente una victoria en los últimos cinco partidos y Pablo Marí reconoce que los resultados no acompañan demasiado, pero asegura que no hay inquietud en el interior del vestuario. “No tenemos que tener dudas. El equipo estuvo bien contra el Lugo, buscó la victoria pero no tuvimos el acierto de otros partidos. No considero que haya un bajón. Si te basas en los resultados es cierto que no son los mismos de antes, pero veo al equipo muy bien y entrenando genial. La dinámica del equipo es buena. Solo hemos perdido dos partidos”.

El central valenciano militó en las filas del próximo rival del Deportivo, el Mallorca. “Es un equipo complicado de batir, juegan bien al fútbol. Va a ser un partido bonito y disputado”, comentó el defensor deportivista.