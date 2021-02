Conociendo a Diego Villares

Diego Villares (Vilalba, 1996) es una de las caras nuevas del Deportivo tras el final del mercado de invierno. El centrocampista sube desde el Fabril y pasa a ser jugador del primer equipo a todos los efectos. Al tener 24 años no podía alternar con el filial, como hace por ejemplo Adri Castro, y el club decidió darle una de las fichas que han dejado libres Diego Rolan y Rui Costa.

Villares era uno de los fijos en los planes de Juan Carlos Valerón en el Fabril, un futbolista importante en ese equipo y que puede actuar en varias posiciones. Llegó en 2018 al Dépor desde el Racing Villabés. Empezó jugando en la banda pero en Abegondo fue centrando más su posición hasta convertirse en un centrocampista ofensivo. Su polivalencia ha hecho que incluso esta temporada Valerón lo haya colocado como lateral derecho.

Hemos hablado con un entrenador y dos excompañeros suyos para conocer más a fondo sus caracteríaticas.

José Luis Lemos, técnico del Bergantiños: “Es un jugador de talento, asociativo. De buen pase y buena conducción. Para mí, un futbolista para jugar en un 4-3-3 como interior con llegada. Necesita fútbol asociativo para exprimir sus mejores condiciones”

Antonio López, central del Silva y excompañero de Villares en el Racing Villabés: “Es uno de los jugadores más completos de los que había en el Fabril y en la Tercera División. No es un diez en nada pero es un siete en todo, un jugador de muy buen pie, que se asocia bien, rápido y que tiene desborde. Pese a tener un físico liviano en apariencia, soporta bien el choque. En mi opinión, es un acierto que le den la oportunidad en el primer equipo. No desmerece en nada la comparación con algunos de los que van a ser sus compañeros. Es trabajador, inteligente y se adaptará pronto a la categoría y seguramente va a aportar cosas que no había hasta ahora en la plantilla”

Álex Pérez es jugador del Atlético Arteixo y compartió vestuario dos años con él: “Es un jugador veloz, que trabaja mucho, que le gusta asociarse y no es avaricioso. Lo tengo visto de extremo, aunque ahora era más medio centro o por delante de ellos. Donde lo pongas te va a dar el máximo nivel. Personalmente, es un chaval diez. Nadie puede decir nada malo de Villares. Si estás en el vestuario con él ya ves que es un chaval diez en todos los sentidos”.