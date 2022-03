Conociendo a Davo, opción para el ataque del Deportivo

La lesión de Miku y la probable ausencia de Quiles por sanción (pendientes del recurso presentado por el club) hacen de Noel el único delantero del primer equipo de cara al partido del sábado ante el Rayo Majadahonda. Ante esta situación, Borja Jiménez ha reclutado a Davo, atacante del Fabril. David Martínez Otero, que así se llama nuestro protagonista, llegó este verano a Abegondo procedente del Choco. De 21 años, la pasada campaña se enfrentó al filial blanquiazul, donde Manuel Pablo ejercía de segundo entrenador de Valerón. El hoy técnico del juvenil de División de Honor habla de las virtudes del ariete: “Es un jugador muy dinámica, de mucho desmarques y de mucho trabajo, tanto en la presión como en esos desmarques de ruptura. Es el típico delantero que decimos que no te puedes dormir porque no para de desmarcarse y de hacer gol”.

Noel, tras regresar de estar con la selección española sub 19, apunta a titular como referencia ofensiva. En el banquillo puede esperar su oportunidad Davo. Fran, director de la cantera blanquiazul, cree que ese es el papel de la base, el de ayudar al primer equipo cuando se le necesite: “Davo es un jugador rápido y muy trabajador. Hace un esfuerzo tremendo en cada partido y suele aprovechar sus oportunidades de gol. Para eso están los jugadores del filial, para echar una mano al primer equipo”.

PARTIDO CLAVE

El Rayo Majadahonda es rival directo en la pelea por jugar el play off. Los madrileños llegan a Riazor a cuatro puntos del Dépor. Los coruñeses necesitan urgentemente una victoria. Vienen de perder ante el Celta B, la caída libre parece no tener fin y la crisis ya se ha llevado por delante las opciones de ascender de forma directa. Ganar pondría a los blanquiazules con pie y medio en el play off.