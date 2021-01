Conoce a Raí, primer fichaje del Deportivo en el mercado de invierno

Raí Nascimento es el primer fichaje del Deportivo en el mercado de invierno. Es extremo, llega libre tras rescindir con el Zaragoza y firma hasta final de temporada. Ocupa la licencia sub 23 que tenía libre la plantilla blanquiazul. Conoce la Segunda B porque la pasada campaña estuvo cedido en el Ibiza.

Precisamente, el DEPORTES COPE CORUÑA hemos querido conocer más a Raí hablando con un excompañero en el vestuario del Ibiza y un perodista que seguía el día a día del equipo de la isla.

Luis Verdú era el capitán de ese equipo y coincidió dos años con él: “Es un jugador alegre en el campo. Es un jugador determinante, vertical, que le encanta el uno contra uno. Es difícil encontrar futbolistas así en Segunda B. Es diestro pero tiene buen manejo de las dos piernas, lo que le facilita jugar en las dos bandas. Pide mucho el balón. Tiene cuatro o cinco metros muy explosivos y es muy difícil 'pillarlo'”. Tiene ese punto asociativo que le puede hacer también jugar por dentro”.

Sus puntos fuertes quedan claros, pero Rubén Palomo, periodista del Diario de Ibiza, nos habla de algunos aspectos a mejorar por parte de ya futbolista del Deportivo

“Es un extremo con desborde y regate. Llega bien a línea de fondo. Es habilidosoy gustará a la afición si no se desenfucha de los partidos. Cuando tiene el día, muy bien, pero hay días que no aparece tanto y en defensa, no defiende como otros. Es un poco irregular y el orden y el rigor táctico, ahí se puede perder un poco. Era titular pero solía ser de los primeros cambios”

ESTRENO CONTRA UNIONISTAS

Raí ya se entrenó con sus nuevos compañeros a las órdenes de Rubén de la Barrera y tiene muchas opciones de entrar en la lista de convocados del sábado y jugar el domingo ante Unionistas en Riazor. El Dépor no tiene tiempo que perder, su situación es delicada y debe cambiar de forma urgente la dinámica de resultados.