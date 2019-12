Conchado: "Se tienen que ir hoy"

Germán Rodríguez Conchado, ex asesor legal del Deportivo y ex candidato a la presidencia, se dirigió también a los presentes en la Junta de Accionistas. “Yo planteé que pensaba pedir el cese hoy, ahora, en este acto, del Consejo de Administración. Por decisión de quien corresponda se ha relegado esto a un punto ajeno del orden del día, dentro del capítulo de ruegos y preguntas. Lo que yo planteaba no era un ruego ni una pregunta, era el cese del Consejo hoy, en este acto.

Quiero dejarlo claro porque no pido que se vayan por castigo, no pido que se vayan por venganza, no pido que se vayan porque lo han hecho mal. Es porque, si se van a ir, no tiene ningún sentido que aguanten hasta el 14 de enero.

Aquí donde se ha fallado es en los jugadores y la única solución que nos queda es fichar a jugadores en el mercado de invierno, pero no para que debuten el 30 de enero, para que debuten el día 5. Por eso se tienen que ir hoy. Y el orden del día se modifica para incluir un punto que es el cese del Consejo de Administración, aquí y ahora. Y ese cese, lógicamente, para que no haya acefalia, exige el nombramiento del nuevo administrador. Si hay varios, habrá que votar y, si hay uno solo, que tome el mando hoy, para que mañana empiece a fichar jugadores, que estos no han sabido fichar”.