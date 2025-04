El Concello de A Coruña tiende la mano al Deportivo para la reforma de Riazor

Gonzalo Castro, Concejal de Cultura y Turismo y una de las personas que lideran el proyecto que convertirá a A Coruña y Riazor en una de las sedes del Mundial 2030, estuvo en Deportes COPE Coruña hablando de algunos aspectos fundamentales de cómo será el estadio

POLÉMICA POR LA ELECCIÓN DE LAS SEDES

"Con la Federación llevamos más de tres años con una interlocución permanente. Sí es cierto que, inicialmente, cunde un poco la preocupación porque todo lo que afecta a la imagen del Mundial nos afecta a todos

"Desde la candidatura conocemos el proceso de selección y nos dimos cuenta que estas cosas obedecen a otros intereses que van más allá del Mundial. El proceso fue transparente y objetivo. Tuvo un control de la FIFA permanente"

"En la confusión inicial, cuando pasamos el corte inicial, hubo mucho ruido de que Coruña era la sede peor valorada y hemos transmitido que no era así. Se ha valorado las ciudades en su conjunto y Coruña ha entrado sin ningún tipo de problema y no en último lugar y no estaba pendiente de un hilo"

proyecto riazor

"En los próximos tres cuatro meses serán decisivos. Se está trabajando en hacer un proyecto de una capacidad de 42 o 43 mil espectadores. Es la idea que se traslada a la FIFA. Se valora que de esos 42-43, dos mil o tres mil sean destinados solo al Mundial, pero no está decidido"

"El proyecto se hará pensando en dos cuestiones: que no podemos tener un recinto tan costoso que se abra veinte días al año. Hay que caminar a un recinto multiusos que pueda albergar actividades de todo tipo. Tenemos algo que no tienen otras ciudades, una ubicación envidiable"

"Se trabaja en diseñar un estadio que necesite nuestro club, el Deportivo, y que pueda dar satisfacción a sus necesidades. Condiciona el crecimiento en aforo y desde al Ayuntamiento se valora el crecimiento de la grada que más demanda tiene, Maratón. Será objeto de una remodelación que de cabida a una demanda grande de gente joven que quiere incorporarse y que ahora mismo no puede porque no hay disponibilidad"

RELACIONES CON EL DEPORTIVO

"En la Comisión de Seguimiento se habló de estas cuestiones. El club está haciendo su valoración y cuando esté todo concretado tendremos que hablar y sentarnos y recoger las opiniones y sugerencias del principal club de la ciudad y principal usuario del recinto. Es una opinión muy importante en este proyecto y debe ser tenida en cuenta"

FINANCIACIÓN

"Estamos próximos a cerrar la participación privada y una vez defina en qué medida se produce esa financiación privada pues cerraremos con el resto de administraciones la financiación conjunta de un proyecto de esta envergadura"