O Concello acometerá un plan de melloras no campo de fútbol Víctor Fernández Alonso, a Leyma

A alcaldesa, Inés Rey, fixo balance esta mañá dos asuntos máis destacados que se aprobarán esta semana na Xunta de Goberno Local, que dará luz verde a diversas intervencións en materia de infraestruturas deportivas na cidade, que suporán un investimento de 800.000 euros, no seu conxunto.

Unha das actuacións principais é o plan de melloras previsto no campo de fútbol Víctor Fernández Alonso, a Leyma, onde a superficie de xogo será renovada por un céspede artificial de última xeración. Tamén se substituirán as porterías de fútbol 11 e fútbol 7, así como as marquesiñas dos bancos. Ademais, tamén se remodelará a rede de rego existente actualmente, que pasará a incorporar un programador automático.

Outra das medidas destacadas será a intervención nos espazos de paso ao edificio dos vestiarios, onde se renovará o firme. O plan de obra tamén inclúe a construción dunha rampla á zona de entrada ás bancadas, o que lles facilitará o acceso ás persoas con mobilidade reducida.

A maiores, o Concello saneará o muro perimetral do campo, e renovaranse tanto o balado sur como as redes perimetrais que evitan a saída de balóns aos espazos exteriores do campo. A previsión é que os traballos, unha vez que se adxudiquen, se executen nun prazo de tres meses.