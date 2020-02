Competición desestima las alegaciones del Deportivo por Vicente Gómez

"Este Comité entiende que no se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta, en aplicación de los artículos 27 y 130 del Código Disciplinario vigente. En efecto, las expresiones reflejadas en el acta no son negadas por el club y por tanto no puede apreciarse la existencia de error alguno. Y respecto a la expulsión y la manera en que se produce (no se conocen las circunstancias del examen del expediente), se coincide con el club que no son expresivas de insulto, menosprecio o vejación, pero corresponde al árbitro valorarlas en su conjunto para determinar si son merecedoras de expulsión. Por ello procederá aplicar la previsión genérica del artículo 114 del Código Disciplinario e imponer la sanción de un partido de suspensión"

Es la explicación del Comité de Competición para desestimar las alegaciones presentadas por el Deportivo poor la tarjeta roja vista por Vicente Gómez al finalizar el partido contra el Girona. El acta de Figueroa Vázquez refleja que el canario dijo lo siguiente: "Hoy no has estado bien, no te puedo felicitar, muy mal, hoy muy mal", a lo que añade: "Siendo advertido previamente que cesara su actitud". El Deépor ha decidido no recurrir ante el Comité de Apelación por lo que Fernando Vázquez no podrá contar con el centrocampista para jugar el domingo a las cuatro de la tarde ante el Zaragoza en La Romareda.

MONTERO SE RETIRA DEL ENTRENAMIENTO

El central no terminó la sesión de trabajo por culpa de una contusión en el tobillo. Además, Salva Ruiz tiene una sobrecarga en los isquiotibiales.