La comparación de Paco González del gol de Yeremay en el Deportivo-Almería: "De los mejores de Henry..."

Yeremay Hernández marcó ante el Almería uno de los goles de la temporada. En el minuto 17 de la segunda mitad, con el Dépor perdiendo 0-1 en Riazor, el canario cogió un balón en la banda izquierda, condujo con la derecha, recortó a Chirino y chutó desde la esquina del área grande. El esférico se coló por la escuadra de la portería de Andrés Fernández. Fue un disparo potente y colocado, imposible para el guardameta del cuadro andaluz. "Como rival te duele encajar un gol como el de Yeremay, pero es un chicharro espectacular”, indicó Rubi, técnico del cuadro rojiblanco

LA COMPARACIÓN DE PACO GONZÁLEZ

En Tiempo de Juego, Paco González se acordó de uno de los mejores jugadores del fútbol europeo al ver el gol que hizo Yeremay: "Saquen un segundo para ver el gol del Deportivo. Desde la izquierda un diestro... esos que a veces marcaba Isco... voy a subir el listón: esos que, a veces, marcaba Henry en la Premier con el Arsenal. Un gol de Henry pero perfecto. De los mejores goles de Henry, eso sería. La clava con fuerza y con efecto al ángulo, a la escuadra más lejana. Es escandaloso lo de Yeremay". El 10 blanquiazul demuestra la razón por la que el Sporting de Portugal quiso ficharlo el pasado verano. Fueron muchos los clubes que se interesaron por él, pero el atacante tiene claro que su futuro inmediato pasa por Riazor. De hecho, en la celebración se besó el escudo de la camiseta. El protagonista lo dejó claro en zona mixta, relatando como vivió el pasado mercado de fichajes: "Muy tranquilo. Eso lo lleva mi agente con el club. Siempre voy a ir de la mano del club. Lo viví con tranquilidad, este último año ha sido de muchas emociones, pero con mucha tranquilidad porque para eso tengo un representante que trabaja conmigo. Se lo dejo todo a él y al Dépor"

PARA YEREMAY NO ES SU MEJOR GOL

No es la primera vez que lo dice, pero lo mantiene a pesar del golazo del pasado sábado. Hay que remontarse a diciembre de 2021. Copa del Rey. La Condomina ante UCAM Murcia. En su estreno con el primer equipo, Yeremay sale al campo y empieza a hacer diabluras. En un momento de la prórroga, coge el balón, se va de los que le salen al paso, entra en el área y bate al portero. Por cómo fue y por ser su debut, el blanquiazul considera ese gol como el mejor. Además de la belleza del tanto, el hecho de ser en su primer partido lo hace más especial y es el que recuerda con más cariño. "Me quedo con el de Murcia. Para mi es mi favorito. Este es buen gol pero me sigo quedando con el de Murcia"