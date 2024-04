¿Cómo lleva Jaime ser el chico para todo de Idiakez? "Es el primer año que me pasa..."

Jaime Sánchez se ha convertido en el chico para todo de Imanol Idiakez. El jugador cuenta con la total confianza del entrenador, que no duda en ponerlo como titular tanto de central, su demarcación natural, como de lateral derecho o de medio centro. Ha sido el sustituto de Ximo Navarro en el lateral en el duelo ante la Cultural, así como el recambio de José Ángel en el centro del campo cuando el andaluz no ha estado disponible.

SENSACIONES

“Es el primer año que me pasa y lo llevo bien. Me gusta que el míster confíe en mi en esas tres posiciones. Lo importante es ayudar al equipo. Si el míster lo necesita, por mi perfecto. Todos queremos jugar, sea en tu posición o no. Para mí es importante que el míster confíe en mi”

“Cuando no juegas tanto te sientes menos importante pero yo, aunque no estoy contando con muchos minutos, si me siento importante. Aunque normalmente no soy titular, siento que el míster confía en mi. Estoy muy a gusto y feliz de ayudar al equipo”

BAJA ANTE EL ARENTEIRO

El chiclanero se perderá el duelo del domingo al tener que cumplir un partido de sanción. En el triunfo del Deportivo ante la Cultural y Deportiva Leonesa, Jaime vio la quinta tarjeta amarilla y no estará disponible para Imanol Idiakez. El técnico está pendiente de la evolución de Ximo Navarro para saber si puede contar con él. En caso de que siga siendo baja por sanción, Paris Adot será el lateral derecho.

