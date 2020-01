Çolak: "Vuelvo a casa, soy gallego”

Emre Çolak mostró mucho cariño hacia el Deportivo de La Coruña esta mañana en su presentación como nuevo futbolista blanquiazul. “Yo estaba entrenando y tenía algunas ofertas y, después, Richard me llamó y me dijo que tenemos que ayudar al Dépor. Después de esa llamada, ya no pensé más y decidió volver a mi casa porque tengo mucho respeto a este club que es mi casa. Vuelvo a casa y voy a dar lo mejor de mí”, explicó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo, acompañado por el presidente interino Antonio Armenteros.

El futbolista turco habló de sus primeros días con el equipo en esta segunda etapa en el cuadro herculino. “Poco a poco estoy conociendo a mis nuevos compañeros, pero todos me dieron una buena bienvenida. Ya conozco a algunos. También yo hablo ahora más castellano que antes y no creo que sea problema adaptarme. Soy gallego”, comentó.

El centrocampista confía en lograr la permanencia, pese a la difícil situación clasificatoria. “Tenía oportunidad de ver algunos de los últimos partidos del Dépor. Pude ver en qué rendimiento está el equipo. Puede pasar a todos los equipos, pero tenemos muchos partidos para salir de esta situación. Si ganamos dos o tres partidos seguidos, el ambiente va a cambiar mucho”.

Emre Çolak no tuvo continuidad en su etapa en Arabia Saudí y, actualmente se encontraba sin equipo, pero asegura que en buen estado físico porque ha trabajado con un entrenador personal. Tras charlar con Fernando Vázquez, el técnico le ha transmitido que el partido ante el Numancia está muy cercano, pero que espera contar con él de cara al encuentro copero ante el Unionistas de Salamanca. Çolak reconoce que su etapa en el Al Wehda Club fue dura. “Fue un poco difícil. No sé por qué no jugué allí, aún no sé por qué no jugué, pero ahora estoy aquí y estoy concentrado en el Dépor”.