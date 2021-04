En la semana en la que varios jugadores han hablado sobre su futuro, era evidente que también le tocaría la pregunta al entrenador, a Rubén de la Barrera. El técnico ya ha dejado claro en varias ocasiones que hay buena sintonía con ABANCA y mantiene reuniones con Villasuso, el hombre de la propiedad en el club. Sin embargo, evitó aclarar si hay avances en su renovación. Se sentará en el banquillo la próxima temporada, pero Rubén de la Barrera quiere centrarse en el fútbol y en lograr el objetivo de la permanencia: “Soy optimista con que el Deportvo juegue en la Primera División de la Federación. No estoy pensando en otras cosa porque me aleja de lo fundamental. El club conoce lo que yo pienso y yo conozco lo que piensa el club. Hablar de esas cosas no nos alinea de lo fundamental. Hay que prestarle atención a lo que es importante”.

En lo deportivo, el equipo busca ganar al Marino de Luanco en Miramar y dar un paso casi definitivo para asegurarse la salvación, que será matemático si el Numancia pierde, el Langreo no gana o se produce un empate entre los asturianos y el Racing de Ferrol: “Van a salir a tope, a por nosotros. No me imagino otro tipo de partido. Comos estemos despistados, lo vamos a pagar”, indicó sobre un Marino que no tendrá nada en juego puesto que no puede alcanzar ya los dos primeros puestos de la tabla. De la Barrera también se refirió al campo de Miramar, de césped natural pero de dimesiones más pequeñas que Riazor: “Haciendo lo nuestro de la mejor manera y dándole importancia a cualquier tipo de detalle. Las dimensiones son más reducidas. Evitar situaciones donde se puedan beneficiar: pérdidas,contras, balón parado... cosas que pueden condicionar el partido. Tiene que notarse que el que se está jugando el objetivo somos nosotros”