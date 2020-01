Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias

Arsenio Iglesias recibirá un homenaje más que merecido de la ciudad de A Coruña. El Ayuntamiento lo nombrará Hijo Adoptivo de la ciudad, además de ponerle su nombre a una calle y a la Ciudad Deportivo de La Torre. Así lo decidió la Comisión de Honores y Distinciones del consistorio herculino. La iniciativa contó con la aprobación de todos los grupos municipales y la semana que viene será llevaba a pleno.

No podía ser de otra manera. Arsenio Iglesias, el zorro de Arteixo, es una de las figuras más importantes de la historia del Deportivo. Primero como jugador y luego como entrenador, siempre estuvo a disposición de su club para ayudar en todo lo que hiciese falta. Junto a Augusto César Lendoiro como presidente, fueron los artífices del SuperDépor, un equipo que tuvo el cariño de toda España y que pasó de pelear por no descender, con la famosa victoria en la promoción contra el Betis, a codearse con los grandes del fútbol español. Se quedó a once metros de ganar la Liga en el fatídico penalti de Djukic, pero al año siguiente la historia le guardaba su momento y logró alzar la Copa del Rey de 1995, primer título del cuadro blanquiazul y de Galicia.

Con el lema 'Orden y talento' como máxima, tuvo una gran trayectoria profesional, sentándose también en el banquillo de, entre otros, el Real Madrid o la selección gallega.

El nombre de A Coruña se asocia al Dépor en gran medida gracias a la época gloriosa de la entidad, en la que ganó títulos, venció a los mejores equipos de Europa y paseó los colores blanquiazules por los principales estadios del Viejo Continente.

La Ciudad Deportiva de La Torre, lugar donde hizo tantos y tantos entrenamientos, llevará su nombre. Si alguien merecía que ese lugar tuviese su nombre ese es Arsenio Iglesias Pardo.