Christian Santos: "Sí estoy para 90 minutos"

Christian Santos quiere más, aspira a más. El delantero marcó en las dos primeras jornadas saliendo desde el banquillo, un rendimiento que no le dio la recompensa de la titularidad ante el Rayo Vallecano y el Albacete. Anquela explicó que no veía al venezolano para jugar el partido completo porque no hizo la pretemporada completa por culpa de unos problemas físicos. Christian no comparte el argumento del técnico: "Yo lo que me piden pero sí creo que estoy para noventa minutos". De todos modos, admite que, a nivel físico, todavía puede mejorar: "Quizá hablando con el doctor, yo le decía que no me siento al cien por cien, pero no porque no esté para noventa minutos, sino porque me conozco y se que puedo dar más".

El ariete reconoce que no es sencillo salir, marcar y volver a ser suplente: "Tratando de llevarlo lo mejor posible. Te gustaría tener más minutos cuando tienes buenas prestaciones pero el míster es el que decide". La pasada campaña ya tuvo menos opciones de las que esperaba y logró no perder el ánimo aunque hay momentos para todo, como en este inicio de campeonato: "Es difícil mantener siempre un nivel anímico bastante alto y positivo. Hay altos y bajos pero estoy bastante bien".

Se habló mucho durante el mercado de su salida, pero Santos está cómodo en el club y en la ciudad: "Siempre he dicho que me gustaría quedarme, me quedé y estoy feliz".

Por último, se refirió a los numerosos cambios que ha habido en la plantilla, con hasta cinco fichajes el último día, cinco jugadores que tuvieron minutos el pasado sábado: "Sí que me sorprendio que tres fuesen titulares, pero son situaciones que yo no manejo. Son de parte técnica"