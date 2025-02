Charlie Uzal respalda a Epifanio en el Leyma Coruña: "El entrenador tiene todo el apoyo"

El director deportivo del Leyma Coruña, Charlie Uzal, fue el protagonista en Deportes Cope Coruña y trasladó todo la confianza del club y la directiva en el trabajo del cuerpo técnico, liderado por Diego Epifanio. "El entrenador tiene todo el apoyo del director deportivo y de la directiva. No creemos que la solución pase por ahí. Creo que la solución pasa por tener algo más de suerte en cuestión de lesiones y en poder conjuntar y entrenar todos. El tema aquí es el de poder entrenar con calidad. Y como te digo, máxima confianza", declaró.

El club naranja es colista y encadena ocho derrotas consecutivas. "Primero hay que transmitir tranquilidad al equipo. Sabemos que la situación no es la adecuada, que estamos colistas y que encima los resultados no nos han ayudado. Creo que todo hay que analizarlo bien. No hemos tenido ninguna suerte sobre todo con el tema de las lesiones. Se ha juntado lesiones de jugadores importantes, la marcha de L.J., y procesos gripales en momentos de partidos en que necesitábamos a gente porque nos faltaba otra gente por lesión o por marcha. Creo que hay que seguir trabajando, que tenemos equipo para poder levantar esta situación y sobre todo hay que transmistir tranquilidad y confianza en el entrenador, en su trabajo y en también confiar en que tenemos jugadores capacitados para levantarlo. Ahora, después, también tenemos que tener un poco de la suerte que nos ha faltado, porque se trata de que la pelotita entre o no entre".

"Hay que intentar sacar sobre todo una victoria por el tema anímica porque esto pesa. Una victoria nos va a sacar sobre todo a nivel de esperanza, de saber que podemos y, como te digo, hay mimbres y se puede. Ahora tenemos un parón de dos semanas y creo que nos tiene que servir para hacer esa minipretemporada entre comillas, para encajar bien las piezas".

el fichaje de ángel núñez

"Creo que puede hacer la función de tres y cuatro, que era la situación en la que estaba L.J. Figueroa. Hemos tenido que fichar a un jugador que actualmetne estaba en un equipo. Lo hemos podido conseguir. Esperemos que nos ayude en las facetas de abrir el campo con su rango de tiro. En el actual equipo que estaba jugando en Polonia era uno de los jugadores más importantes en ese aspecto. En estos dos últimos años, tiene un gran porcentaje en tiro de tres".