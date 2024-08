Charlie Patiño: "Es un privilegio llevar el escudo del Deportivo"

“Es un privilegio poder llevar este escudo, un honor. Todos sabéis las conexiones de mi familia con el club”. Charlie Patiño está encantado de llegar al Deportivo. El inglés procede del Arsenal y firma hasta 2028. De raíces gallegas, su fichaje ha creado una gran ilusión en la afición deportivista. “He visto el cariño de todos los aficionados desde el primer segundo. No es presión añadida. En todo caso, lo que tengo son más ganas de poder jugar en Riazor. Con muchas ganas de hacerlo bien”. En ese sentido, Charlie reconoce que para los suyos es algo muy bonito verle con la blanquiazul. “Mi familia está muy orgullosa de que esté aquío y se que me van a apoyar. Mi padre me contó la historia del club cuando era pequeño”. De hecho, su abuelo, cuando era joven, vio muchos partidos del Dépor en Riazor.

PREPARADO PARA DEBUTAR

Patiño está disponible para Idiakez de cara al Deportivo-Racing del domingo a las cinco de la tarde en Riazor. “Me siento bien, tuve una buena pretemporada”, indica el futbolista sobre su estado físico. El centrocampista será una opción más para el entrenador de cara a un duelo en el que los blanquiazules buscarán estrenar su casillero de puntos después de dos derrotas

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Fernando Soriano habló de cómo se fue cocinando el fichaje: “Está opción apareció hace tiempo. Yo había coincidido con su agente en varias situaciones anteriores. En un primer momento, lo pusieron como una posibilidad bastante complicada. Con el paso de las semanas, hubo alguna posibilidad porque Charlie, si salía del Arsenal y no iba a ningún equipo de la Premier, quería venir al Deportivo”