César Carballeira y María Sanjurjo, dos coruñeses campeones del mundo de hockey: "La celebración fue muy top"

María Sanjurjo y César Carballeira no han dormido. No ha habido tiempo, porque tocaba celebrar algo histórico. Los dos coruñeses se proclamaron campeones del mundo con las selecciones absolutas femenina y masculina de hockey sobre patines este fin de semana en el Mundial que se celebraba Novara, en Italia.

Ambos atendieron la llamada de Deportes Cope Coruña entre avión y avión y recordaron lo vivido. La selección femenina venció a Portugal por 2-0 en la final del sábado. “Ha sido muy emocionante y aún estoy dándome golpes de realidad poco a poco. La verdad es que hemos sido un equipo muy trabajado y hemos logrado hacer un buen grupo que es lo que nos ha hecho al final ganar el campeonato. La fiesta postpartido fue buena, pero sí que es verdad que estábamos bastante cansadas. Lo celebramos más ayer durante todo el día y la noche, pero bien, muy top la celebración”, explicó María Sanjurjo.

La selección masculina se impuso a Argentina en la final por 2-1 y, nada más acabar el partido, César Carballeira no pudo reprimir las lágrimas y esperó unos instantes para celebrar con sus compañeros. “Al final fue un partido muy duro, las semifinales también. En cuartos sufrí una medio lesión y las semifinales las jugué con muchas molestias, la final no tanto. Y al final que se te pase por la cabeza perderte una semifinal o una final por una acción en unos cuartos que ya estaban más que controlados. Me generó una tensión y, entre toda la preparación que llevábamos, y no estar al cien por cien físicamente, exploté por ahí y estaba en el banquillo y me tomé un rato antes de saltar a la pista”.

HISTÓRICA VICTORIA EN MASCULINO Y FEMENINO

Es la primera vez en la historia del deporte español que la Selección ha sido campeona en las categorías masculina y femenina a la vez. Además, los dos coruñeses consiguieron ver puerta en sus respectivas finales.