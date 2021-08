Celso Borges quiere quedarse en el Deportivo

Celso Borges quiere seguir en el Deportivo. El centrocampista volvió a Riazor con la intención de ayudar al equipo a regresar al fútbol profesional y no quiere dejar el trabajo a medias. Es una persona que no se rinde y su idea es continuar vistiendo la camiseta blanquiazul y lograr el objetivo esta temporada. Tras caer eliminado con Costa Rica en la Copa de Oro, el tico se presentó en la ciudad deportiva de Abegondo para ponerse a las órdenes de Borja Jiménez. Otros compañeros, como Uche, Diego Rolan o Fede Cartabia, no se ejercitan con el equipo con permiso del club. Sus salidas son seguras. Borges, por su parte, quiere jugar en Riazor. Sin embargo, desde la Plaza de Pontevedra quiere buscarle una salida. De hecho, la secretaría técnica ha realizado fichajes para su demarcación. Rafa de Vicente y Jospe Calavera han llegado este verano para actuar como medios centros. En los primeros amistosos, el entrenador ha usado un doble pivote. Ellos dos, con Bergantiños y Villares, y la opción de otros como Menudo, completarían esa zona de terreno de juego. El club ha puesto en marcha un ERE y el presidente, Antonio Couceiro, ya anunció que puede afectar a varios jugadores. Borges tiene intención de seguir, pero su futuro está en el aire.

MERCADO ABIERTO

Carlos Rosende sigue trabajando para reforzar la plantilla. La prioridad son futbolistas de carácter ofensivo. Se pretende la incorporación de otro delantero centro, además de hombres de banda. En esta posición, está pendiente de aclarar el futuro de Keko Gontán. El club querría contar con el del Brunete, aunque en la entidad herculina son conscientes de la dificultad de lograr su permanencia. Keko se entrena con normalidad e incluso tuvo minutos en el partido del pasado sábado ante el Viveiro en Cantarrana. La parte defensiva está perfilada, con un cambio casi total. Sólo se mantienen, por ahora, Valín, Granero y Héctor.