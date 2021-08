Celso Borges, convocado por Costa Rica

El defensa del Levante Oscar Duarte y el centrocampista del Deportivo Celso Borges forman parte de la lista de convoados de Costa Rica para las eliminatorias de clasificación del Mundial de Catar 2022, que le enfrentarán a Panamá, México y Jamaica.



El seleccionador, el colombiano Luis Fernando Suárez incluyó a Duarte y Borges en la lista de veintiocho jugadores que lideran el portero del PSG francés Keylor Navas y el delantero del Monterrey mexicano Joel Campbell.



Luis Fernando Suárez divulgó este jueves la lista para el partido del 2 de septiembre en Panamá, y los del 5 y 8, en casa, ante México y Jamaica, respectivamente.



"Se inicia algo muy bonito. Cada uno de los muchachos con los que he hablado lo he sentido con la mejor energía y los deseos de representar al país. Es bueno también que la energía de parte de toda la gente de Costa Rica sea siempre positiva, necesitamos mucho de su energía y las buenas vibras", expresó Suárez.



Navas, Campbell, así como el centrocampista del Deportivo La Coruña Celso Borges, el '10' del Alajuelense, Bryan Ruiz, el defensa del Levante español Óscar Duarte, forman parte de la columna vertebral más experimentada de la selección costarricense.



La sangre joven la representan el delantero de 19 años del Twente holandés, Manfred Ugalde, el extremo de 17 años del Herediano, Jewisson Bennet, y el zaguero de 21 años del Alajuelense, Fernan Faerron, así como el atacante de 20 años del Bolívar boliviano, Jurguens Montenegro.



Suárez aseguró que los jugadores de experiencia serán muy importantes para los partidos eliminatorios, pero que también seguirá convocado a los jóvenes para impulsar el relevo generacional en diversas posiciones.



La selección costarricense comenzará los entrenamientos con el grupo completo el próximo lunes, viajará el miércoles a Panamá para el primer partido.



Suárez dijo que ante lo apretado del calendario el equipo deberá "entrenar muy poco y muy bien" y mostrar "la mejor disposición y entregarlos todo en cada partido".



"Cada partido vale tres puntos y hay que buscar ganarlos. Hay que sumar mucho de local y también sumar de visita. El partido ante Panamá vale oro puro y hay que buscar hacer las cosas correctamente", expresó.



Suárez aseguró que la de Concacaf es "una eliminatoria difícil para todos" y que Costa Rica es una de las selecciones que ha sido protagonista en el área en las últimas décadas y espera que así siga siendo.



- Lista completa de convocados:



Porteros: Keylor Navas (PSG-FRA), Leonel Moreira (Alajuelense) y Aaron Cruz (Saprissa).



Defensores: Óscar Duarte (Levante-ESP), Keysher Fuller (Herediano), Francisco Calvo (Chicago Fire-USA), Juan Pablo Vargas (Millonarios-COL), Giancarlo González (Alajuelense), Bryan Oviedo (Copenhague-DIN), Ronald Matarrita (New York City-USA), Kendall Waston (Saprissa), Ricardo Blanco (Saprissa) y Fernán Faerron (Alajuelense).



Centrocampistas: Celso Borges (Deportivo La Coruña-ESP), Jefferson Brenes (Herediano), Jimmy Marín (Saprissa), Yeltsin Tejeda (Herediano), David Guzmán (Saprisa), Barlon Sequeira (Alajuelense), Jewisson Bennet (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Randall Leal (Nashville-USA) y Ariel Lassiter (Houston Dynamo-USA).



Delanteros: Joel Campbell (Monterrey), Jonathan Moya (Anyans-COR), Manfred Ugalde (Twente-NED), Jurguens Montenegro (Bolívar-BOL) y Keneth Vargas (Municipal Grecia). EFE