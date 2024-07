A Cea do Deporte da Coruña recoñece a 16 persoas e entidades polos seus éxitos e a súa traxectoria

O Palacio dos Deportes de Riazor acolleu esta noite a Cea do Deporte que organiza o Concello da Coruña. Esta tradicional celebración foi recuperada no ano 2022 polo Goberno de Inés Rey, sete anos despois de que deixara de convocarse. A alcaldesa presidiu o evento e dirixiu unhas palabras ao milleiro de persoas asistentes. “A Coruña non se entende sen deporte, xa sexa cunha partida de chave no Birloque ou un domingo pola tarde no estadio de Riazor, somos unha cidade que respira deporte a todos os niveis”, sinalou Inés Rey. A rexedora foi a encargada de entregar os premios ás 16 persoas recoñecidas polos seus éxitos e traxectoria deportiva. “Con esta Cea do Deporte rendemos homenaxe a eses grandes embaixadores deportivos do presente, e tamén aos 3.500 usuarios e usuarias que temos a honra de ter nas nosas Escolas Deportivas Municipais”, engadiu Rey.

A Cea do Deporte serve para poñer punto e final ao curso das Escolas Deportivas Municipais, que este ano contaron con máis de 3.500 persoas usuarias. Unha gran parte das persoas asistentes á cea forman parte deste tecido, que durante todo o ano leva a cabo diferentes actividades nas instalacións municipais.

Ademais, tamén participou no acto o capitán do Real Club Deportivo, Lucas Pérez, que recibiu o recoñecemento ao mellor deportista coruñés do ano polo seu gran papel como máximo goleador e asistente, logrando levar ao seu club ao ascenso ao fútbol profesional. A deportista máis destacada foi Julia Benedetti, que non puido asistir ao acto. A alcaldesa desexou sorte á patinadora de cara á súa participación nos Xogos Olímpicos de París.

Lista de persoas recoñecidas

Lucas Pérez – Deportista destacado na tempada 2023-2024

Julia Benedetti – Deportista destacada na tempada 2023-2024

Fernando Buendía – Adestrador destacado na tempada 2023-2024

Eugenia Gil Soriano – Colexiada destacada na tempada 2023-2024

Diego Sánchez Rojo – Colexiado destacado na tempada 2023-2024

Karate Youth League – Proba deportiva destacada na tempada 2023-2024

Club Deportivo Esclavas – Entidade destacada na promoción do deporte base na tempada 2023-2024

Club de Ximnasia Rítmica María Barbeito – Entidade destacada na inclusión no deporte na tempada 2023/2024

David Arcay – Recoñecemento ao traballo feito en favor do deporte

Ton Pedraz – Recoñecemento ao traballo feito durante toda unha vida como director de instalacións deportivas

RC Deportivo – Club destacado na tempada 2023-2024

Básquet Coruña – Club destacado na tempada 2023-2024

HC Coruña Feminino – Club destacado na tempada 2023-2024

CRAT – Club destacado na tempada 2023-2024

Montserrat Santiso Cambón – Mellor organizadora das Escolas Deportivas Municipais

Ana Giner Vázquez – Recoñecemento á máis alegre das Escolas Deportivas Municipais