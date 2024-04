Cayarga (Deportivo): “Siempre pensé que tenía capacidad para tener minutos en este equipo”

Berto Cayarga volvió a tener minutos con el Deportivo de La Coruña en los dos últimos partidos. Llevaba sin aparecer desde el mes de diciembre contra el Sestao (1-1). Entró en el 88 en la visita al Teruel, y en el 75 frente a la Cultural Leonesa. En este último encuentro, asistió a Davo en el segundo gol blanquiazul. “Volver a jugar en Riazor es algo especial y me sentí muy contento, no solo por jugar, sino también por la victoria. Tuve la suerte de poder dar la asistencia para sentenciar el partido”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El futbolista asturiano perseveró en su trabajo para volver a aportar al equipo. “Siempre lo pensé, que tenía la capacidad como para tener minutos en este equipo y por eso yo creo que también fue una parte de la decisión que tomé en Navidad de quedarme aquí porque creía que podía tener minutos y poder ayudar”.

Sus palabras sobre su suplencia

“Es mi situación y la de muchos jugadores. Al final somos 25 en la plantilla, todos queremos jugar y todos, por así decirlo, no entramos. Entrenamos a tope todos los días para cuando se dé la oportunidad como la que tuve este fin de semana, igual la semana que viene le toca a otro compañeros, que va a estar igual de preparado o más que yo. Son momentos difíciles, que muchas veces te vas a tu casa, piensas un poco de más, que por qué no juegas y hay días que te viene el bajón obviamente. Pero como yo hay otros tantos del equipo que está en la misma situación que yo y nos ayudamos unos a otros, que eso es lo verdaderamente importante”.

La portería del Arenteiro

“Sí. Es una situación un tanto curiosa, pero el portero, en este caso Diego Rivas, tiene una trayectoria de muchos años en el fútbol profesional y se retiró hace apenas unos meses. No es que me vaya a poner yo por ejemplo, o alguien que lleve muchos años retirado. Creo que nosotros ni lo pensamos. El que juegue serguro que va a estar apto para jugar y seguro que lo va a hacer bien. Si no, no lo pondrían, con lo que nosotros no pensamos mucho en ello”.