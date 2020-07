El caso Çolak sigue sin cerrarse

Emre Çolak sigue al margen del grupo. El turco regresó a la ciudad deportiva en la vuelta al trabajo de la plantilla, pero no saltó al césped junto al resto de sus compañeros. Fernando Vázquez tomó la decisión de que se quedase en el gimnasio tras su indisciplina del lunes. Çolak no fue ese día al entrenamiento sin causa justificada y, aunque ayer trabajó de forma individual con el preparador físico Manuel Pombo, el caso sigue sin cerrarse. El presidente del club, Fernando Vidal, respalda al entrenador y respetarán la decisión que tome: “Es un acto de indisciplina grave que no tiene ningún tipo de defensa. Es un caso que está abierto y corresponde al cuerpo técnico tomar la decisión disciplinaria y el club estará con la decisión que tome al respecto”.

Mañana será un día clave en la evolución de este asunto. Vázquez debe dar la lista de convocados y habrá que ver si incluye al atacante o no. Aunque no está siendo titular indiscutible, Çolak sí estaba entrando en los planes del técnico. No con los minutos que el jugador querría, pero sí se trata de alguien que puede ser importante en las dos últimas jornadas del campeonato.

Çolak llegó en el mes de enero y ha ido de más a menos. Empezó marcando un golazo ante el Racing de Santander y siendo un fijo en el once, pero la vuelta de la competición tras el confinamiento no le está sentado bien y no está participando tanto como antes.

PERU, OK

El vasco ha superado un esguince en el tobillo derecho y se entrena con normalidad con sus compañeros. Nolaskoain tiene muchas opciones de viajar a Miranda de Ebro. Pendientes están en el seno del conjunto gallego de Dani Giménez. El portero lleva con molestias musculares varias semanas y hoy no ha saltado al césped, aunque se espera que no tenga problemas para formar parte del once titular.