El Liceo ha presentado esta mañana el cartel de la Copa del Rey de hockey que acogerá A Coruña los próximos 19 al 22 de marzo. La imagen, formada por ocho círculos -como la cifra de equipos que competirán en la categoría masculina y en la femenina-, con dos sticks cruzados, los colores de Galicia y Cataluña y la planta octoganal de la Torre de Hércules.

El diseñador del cartel ha sido Antón Lezcano, que ha explicado lo que buscaba con su creación. “Primeiro investigación, todos os carteis da Copa do Rei e da Raíña que houbo anteriormente, tamén dos Europeos e sempre sae o obvio, como a figura masculina ou feminina. Eu buscaba algo moi diferente, impactante sobre todo na cor e nas formas xeométricas. Entón pensei, para ti xeométricamente o hockey que sería? E para mín é un círculo clarísimo”.

El ilustrador coruñés también ha querido incluir en su cartel, el efecto del parquet del Palacio de Deportes y la imagen de la Torre de Hércules. “Todo incrustado nun fondo de parquet, como o do Pazo dos Deportes, as cores, como o azul galego e o vermello e amarelo, de Cataluña e España. Oito círculos, dos oitos equipos porque para min é un deporte redondo, das rodas e os círculos que se facían no parquet. E logo a planta da Torre de Hércules que no plano cenital é unha planta octogonal”.