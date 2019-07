Carmelo: “Creo que Fede tendrá ofertas según pasen los días”

Carmelo del Pozo ha repasado los nombres propios del mercado blanquiazul, con motivo de la presentación de Koke Vegas en la ciudad deportiva de Abegondo. Ha confirmado el interés del Deportivo de La Coruña en fichar a Mamadou Koné, del Leganés, y al también atacante Samuele Longo, y ha analizado los casos concretos de Pedro Mosquera y Fede Cartabia, entre otros nombres propios.

Fede Cartabia

“Yo creo que Fede según vayan pasando los días puede tener ofertas. Ahora hay que ver si esas ofertas a él le seducen, si a nosotros nos interesan y si los clubes que las pongan encima de la mesa pueden ser interesantes o no. Lo que no vamos a hacer es que esa situación no sea positiva para nosotros o para Fede. Entendemos que esas situaciones van a aparecer en varios jugadores, no solo en Fede y lo que hay que mirar es si es interesante para todas las partes”.

Pedro Mosquera

“La relación por ambas partes es buena. Simplemente hay una situación que lógicamente a todos les puede chocar un poco de rendimiento, de contrato. Él tiene un buen contrato, que se lo ganó en su momento y esa situación veremos como transcurre en el día a día. A día de hoy, él lo que tiene que hacer es entrenar, creo que está trabajando muy bien, su actitud es positiva y, según vaya el mercado, veremos qué posibilidades aparecen”.

Mamadou Koné

“Es un nombre que ha aparecido ahora. Sí que hay alguna posibilidad y veremos si se concreta o no. Es un jugador polivalente, que puede jugar de delantero, en la segunda línea de ataque, de segundo delantero y es una oportunidad que está encima de la mesa, que hay varios equipos que están barajando la posibilidad de tenerlo dentro de su plantilla y estamos en la pelea y esperemos que tengamos suerte en poderlo cerrar”.

Samuele Longo

“Estamos pensando en tener varios delanteros. Hay varias negociaciones abiertas y posibilidades. Tanto Koné como Samuele tendrían que venir a préstamo. La idea es que si pueden venir los dos, mejor que uno”.

Juan Antonio Anquela

“A Anquela se le conoce hace muchos años y es como le veis, en el entrenamiento, en el día a día en la relación con los jugadores, en el trabajo, en el trato humano con ellos. Todos teníamos claro la idea que teníamos para el entrenador a traer y el míster está cumpliendo las expectativas”.

Christian Santos

“Nosotros queremos tener tres delanteros. Christian es uno de ellos y, de momento, trabaja con esa situación. Si os habéis dado cuenta, Christian trabaja siempre muy bien. La realidad es que tuvo pocos minutos, la competencia a veces ocasiona esto. El tuvo la desgracia el año pasado de que se lesionó en la pretemporada y luego arrancaron Quique y Carlos con un rendimiento bastante bueno y le costó tener minutos. Creo que es un chico que si tuviera minutos, tendría un buen rendimiento. En el comportamiento y en la actitud estoy encantado. Hay que ver ahora qué nos da el desarrollo de la pretemporada. Y lógicamente al ser delantero, si no hay muchos delanteros, las ofertas las van a tener todos”.