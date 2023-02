Carlos Rosende repasa los nombres propios de la plantilla del Deportivo

En su comparecencia de este miércoles, el secretario técnico del Deportivo de La Coruña, Carlos Rosende, repasó los principales nombres propios de la plantilla:

Alberto Quiles

“Quiles quiere jugar en el fútbol profesional la temporada que viene. Si jugamos en el fútbol profesional, estará. Si no estamos, será difícil que Alberto esté con nosotros. Entendemos su deseo”.

Trilli

“Ha pasado momentos de dificultad y lo que nosotros pensamos es que el chico tiene que recuperar su máximo nivel en el día a día y después llevarlo al terreno de juego el fin de semana. Nosotros estamos muy cerca de Trilli. Es un jugador que tiene una gran capacidad. A nosotros nos gustaría que estuviese muchos años con nosotros. Y que esa situación de que estuviese muchos años con nosotros no depende de que juegue tres partidos o no los juegue. Queremos que se quede mucho tiempo con nosotros. No hay ningún problema con Trilli y su contrato”.

Gorka Santamaría

“Por cómo se han acabado configurando las cosas en el césped, tanto él como nosotros vimos que su encaje no es el mejor. Él veía que no iba a tener protagonismo y nosotros también. Intentamos llegar a un acuerdo, que no se produce, y ahora se resolverá por otro camino, pero eso no ha enturbiado nuestra relación”.

Óscar Cano

“No me preocupa la faceta de Cano como orador. Entiendo que muchas veces se producen situaciones que desde fuera igual no se entienden, porque es verdad que muchas veces nop se tiene toda la información. Es más. Lo considero un gran orador. Creo que es uno de los grandes atributos que tiene fuera de lo estrictamente futbolístico del día a día”.

Kuki Zalazar

"Me gustaría que los silbidos se convirtiesen en aplausos. Es un profesional de 10".

Dani Barcia

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Gran temporada en el Fabril. Ha crecido mucho y lo vemos más maduro y más centrado, mejorando sus capacidades defensivas. Tiene un gran pie. Lo tenemos bien valorado”.

Saverio

“Kike Saverio es un jugador que siempre hemos tenido muy bien valorado y se presentó la oportunidad. Es un jugador de uno contra uno con gran capacidad de desborde que creemos que nos va a hacer falta en la segunda mitad de temporada. Cada vez los equipos se cierran más, le da más valor a los puntos".

Yeremay

"Un jugador totalemnte distinto al jugador del año pasado. En cuanto a sus hábitos diarios, a su regularidad en el entrenamiento, a su madurez como persona, a su integración en el grupo, ha dado un crecimiento exponencial en pocos meses. Y eso para nosotros tiene mucho valor. Y nosotros creemos que es un jugador que nos puede ayudar. Que nos puede ayudar en quince minutos, perfecto. Que nos puede ayudar en cuarenta y cinco, perfecto. Que nos puede ayudar en noventa, somos los más ilusionados en que eso se produzca. Y para eso trabajamos".