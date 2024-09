Carlos Pita, sobre el último fichaje del Deportivo: "Cristian Herrera es vertical, con llegada al área y al que le gusta hacer goles"

Carlos Pita conoce a Cristian Herrera. Ambos compartieron vestuario en el Lugo.

CÓMO JUEGA CRISTIAN HERRERA

"Puede jugar en todas las posiciones de ataque. Para mí, segundo punta, necesita una referencia por delante. Puede jugar de extremo derecho, se mete para dentro y tiene una virtud muy grande: su llegada al área. Llega en el momento oportuno y está obsesionado con hacer gol"

diferente a mella y yeremay

"No tiene nada que ver con lo que tiene el Dépor. Es un jugador de llegar al área, es vertical. Llega desde segunda línea y también al segundo palo. Tiene la obsesión de llegar al remate. Le gusta hacer goles y correr hacia adelante. Tiene un buen golpeo de balón"

estado físico

"Me extraña que estuviese parado en verano. Es un obsesionado del tema físico. Se cuida mucho. Tiene un físico privilegiado. Hace mucho trabajo preventivo. Es fuerte y no necesitará demasiado para coger el ritmo de competición"

el herrera más personal

"No verás un mal gesto, una mala cara o una mala actitud si no juega. Siempre aporta. Quiere jugar, como todos, pero es un jugador implicado y va a priorizar el equipo. A nivel de vestuario no van a tener ningún problema"