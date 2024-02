Carlos Pita y el Deportivo-Lugo: "Dos equipos que quieren ser protagonistas con balón, ofensivos"

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO AHORA?

"Entrenando a unos chavales de Liga Gallega, al Residencia. Aprendiendo más que enseñando. Tratando de disfrutar cada momento"

DEPORTIVO-LUGO

"Es un partido muy especial. Son dos de los tres clubes de mi vida. El otro es el Gaiteira"

"Me espero un partido con dos equipos que quieren ser protagonistas con balón, ofensivo. Si el Lugo es capaz de dar la imagen de la segunda parte del día del Fuenlabrada, será muy bonito, dos equipos que buscan atacar y hacer gol"

Nin un asento baleiro!



Esgotadas todas as localidades para o #DéporLugo!



Se o domingo non podes vir, deixa que outro deportivista anime por ti!

Podes facelo ata o domingo ás 12:00h. — RC Deportivo (@RCDeportivo) February 29, 2024





JUGAR EN EL DEPORTIVO

"En la primera época yo no estaba preparado para lo que me vino de golpe. A nivel psicológico para asimilar el cambio brusco de estar en Tercera División en el Fabril, sin repercusión ninguna, a ir convocado a un partido de Champions y estar en el foco de todo el mundo. No estaba preparado,. Después, no se dio la circunstancia. Había dado mi palabra de renovar en el Lugo y, cuando se dieron los contactos, al final no fueron para adelante definitivamente. Sí me hubiese hecho ilusión venir al Dépor, porque tenía esa espinita clavada de la primera época, pero luego hice mi camino en Lugo y estoy muy orgulloso de todo el tiempo que pasé allí"

CAMBIO EN EL EQUIPO

"El favorito siempre fue. Si analizas los fichajes del verano, era el claro favorito. Hubo ciertas bajas para mi fundamentales al principio y ahora se están convirtiendo en futbolistas diferenciales. Cuando no los tuvo no tenía tanta velocidad como ahora. Son verticales, difíciles de defender, con calidad para tener el balón. Para mí, hay un jugador fundamental además de Lucas, Villares. Te da una cantidad de recuperaciones, de presión alta, de estar en muchos sitios..."

