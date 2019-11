Carlos Lalín estará con Mourinho en el Tottenham

José Mourinho no se ha olvidado de Carlos Lalín en su nueva aventura en el Tottenham. El técnico luso es el sustituto de Pochettino en el club inglés y ha decidido que el ex del Deportivo forme parte de su staff. No es la primera vez que Carlos Lalín está en el equipo de Mourinho. Ya estuvo con él en el Real Madrid, en el Chelsea y en el Manchester United

Lalín desempeñó en el Deportivo la labor de readaptador físico durante diez años, estando después seis en el equipo blanco. Se marchó a la capital de España en 2008. Licenciado en Educación Física en la Univeridad de A Coruña, fue también entrenador del OAR Coruña de balonmano. Su trabajo principal es lograr que los futbolistas recuperen una buena condición física tras sufrir una lesión y antes de regresar a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

Mourinho fue presentado hoy como nuevo entrenador del conjunto de Londres, que no ha empezado bien la temporada. Después de disputar la pasada campaña la final de la Liga de Campeones, los resultados de este curso no fueron los esperados y Daniel Levy, presidente del club, decidió cambiar de entrenador, pasando de Pochettino a Mourinho. El objetivo del nuevo cuerpo técnico será intentar cambiar la dinámica de resultados y acercarse a la pelea por los puestos que dan derecho a jugar la próxima temporada la Liga de Campeones.