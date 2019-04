Carlos Fernández será baja ante Osasuna

Carlos Fernández no estará en el debut de José Luis Martí como entrenador del Deportivo en el partido del sábado contra Osasuna en Riazor. El delantero no se entrenó hoy con sus compañeros por una lesión muscular en el muslo de la pierna derecha que le obligó a retirarse ayer de la sesión de trabajo. Se trata de una baja importante para el técnico, ya que el andaluz es uno de los hombres más importantes de la plantilla. Casualidad o no, la mala racha del equipo coincidió con una lesión suya y dos posteriores recaídas. Jugó ante el Oviedo, dando una gran asistencia a Quique, y frente al Rayo Majadahonda, pero no estará el sábado en El Sadar.

También podría unirse a la nómina de bajas David Simón, que no saltó al césped de la ciudad deportiva por problemas físicos. Fede Cartabia trabajó con el readaptador. Krohn-Dehli sigue con su proceso de recuperación y tampoco estará a disposición del preparador balear.

Mañana, el grupo realizará el último entrenamiento en Riazor. A continuación, primera lista de convocados de Martí y viaje a Pamplona por carretera.