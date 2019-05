Carlos Fernández no irá con la Sub 21

El seleccionador español Sub 21, Luis de La Fuente, ha facilitado esta mañana la prelista de 25 convocados para la próxima Eurocopa Sub 21. El deportivismo estaba pendiente de ella por si Carlos Fernández entraba y se perdía así los dos últimos partidos de Liga y el hipotético play off de ascenso. Finalmente, el sevillano no está entre los elegidos por De La Fuente y podrá luchar por los objetivos de los blanquiazules.

Los atacantes incluidos en la convocatoria son Oyarzabal, de la Real Sociedad, Rafa Mir, de la Unión Deportiva Las Palmas, Manu Vallejo, del Cádiz, Brahim, del Real Madrid, Borja Mayoral, del Levante y Dani Olmo, Dinamo de Zagreb.