Carlos Ballesta: “La propiedad me transmite un proyecto serio, con importancia para la cantera"

Carlos Ballesta compareció en la sala de prensa del estadio de Riazor para acompañar al nuevo director deportivo del Deportivo de La Coruña Fernando Soriano. El que fuera segundo entrenador de Arsenio Iglesias explicó que desde el club le habrían transmitido tranquilidad de cara al futuro de la entidad. “La propiedad me pide que, además mis tareas en Abegondo, compagine el tema de consejero. Me hace una gran ilusión y también me carga con responsabilidad. Me transmite la propiedad que es un proyecto serio y donde quiere que tenga importancia la cantera. Para mí, después de estar tanto tiempo en tareas de este club, en este momento, creo que nadie que sienta un poco de deportivismo, puede dar la espalda. Y mi obligación y mi sentimiento es echar la mano donde a mí me llaman. Comprendo la tristeza tan grande que puede tener la afición, pero quiero transmitir que la propiedad me transmite con vehemencia que es un proyecto a largo plazo, importante y para llevar al Deportivo a donde corresponde”, declaró.

Ballesta, que será nombrado nuevo consejero del Deportivo en la Junta del 17 de julio, también informó de que el club va a llevar a cabo mejores en la ciudad deportiva de Abegondo.