Carlos Arévalo espera estar en los Juegos Olímpicos de Tokio

Fue la gran noticia del fin de semana en el deporte coruñés. El betanceiro Carlos Arévalo, formando parte del K4 500 metros junto a Rodrigo Germade, Saúl Craviotto y Marcus Cooper, logró la medalla de plata en el Mundial de piragüismo que se celebró en Hungría. “Ha sido una experiencia brutal. Verse entre los mejores del mundo es un experiencia difícil de digerir. Aún no lo he asimilado del todo”, contaba Arévalo en DEPORTES COPE CORUÑA.

El segundo puesto hace que España logre el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. A partir de aquí, debe ser la Federación la que decide qué palistas forman parte del equipo, algo que espera Carlos tras el buen resultados conseguido: “Queda en manos de la Federación decidir quién nos representa pero estando metido en el K4 y con este buen resultado yo confío en que vaya muy bien”.

Arévalo entró en el equipo a última hora tras la renuncia de Cristian Toro, que decidió abandonar por motivos personales. Su duro trabajo ha tenido recompensa. “Eso es una de las cosas que más satisfacción me produce. Ha sido un mes duro y complicado pero veo que hay margen de mejora y creo que las cosas van a salir mucho mejor”.

Natural de Betanzos, Carlos Arévalo no oculta que le encantaría ser profeta en su tierra y poder, algún día, ser pregonero de las fiesta de San Roque: “Me haría mucha ilusión pero siempre me las pierdo porque me coge compitiendo”, dijo el subcampeón del mundo entre risas