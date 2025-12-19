Carles Marco (Leyma Coruña) alerta del potencial del Cartagena: "Tienen un jugador top como Faverani"

El Leyma Coruña afronta una semana de tres partidos con poco tiempo de preparación y un viaje muy largo hasta Cartagena, donde se enfrentará a su próximo rival mañana a las siete de la tarde. El entrenador, Carles Marco, ha señalado que el equipo llega tras un encuentro muy exigente el miércoles contra el COB Ourense en el Coliseum y con la necesidad de dosificar a los jugadores para que lleguen "lo más frescos posibles".

Un rival con talento por explotar

Marco ha advertido sobre el peligro del Cartagena, un equipo que, según el técnico, buscará revertir su situación en casa. Ha destacado que cuentan con "muchos jugadores nuevos que se están adaptando" pero que tienen calidad para ofrecer un "muy buen rendimiento". El entrenador ha puesto el foco en sus "jugadores exteriores, muy buenos en el 1 vs 1, agresivos, verticales hacia canasta".

Además, el técnico del Leyma Coruña ha subrayado la presencia de un referente en la pintura. "Tienen un jugador top en la posición de 5 como Faverani", ha afirmado Marco, describiéndolo como un pívot con "muchos registros", capaz de abrirse, jugar en el poste bajo y con un físico atlético.

Intensidad y concentración como claves

Con poco margen para preparar la estrategia, el foco del Leyma Coruña está puesto en la recuperación y en "hacer bien nuestras cosas". Carles Marco ha insistido en la importancia de jugar con la "máxima intensidad" en una "pista muy complicada". "Nosotros tenemos que estar preparados, concentrados, para hacer bien las cosas si queremos competir y sacar la victoria de Cartagena", ha concluido.