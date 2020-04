Carles Gil: "Hay mucha incertidumbre"

El exdeportivista Carles Gil, actualmente en la MLS en las filas del New England Revolution, explicó cómo vive el confinamiento en Boston, en declaraciones al programa Tiempo de Juego. “En comparación con Nueva York, la verdad es que estamos mejor. No se han dado muchos casos. Aunque estamos muy cerquita de allí, apenas son tres horas en coche”, comentó.

Las prohibiciones en la ciudad estadounidense no son tan estrictas como en España a la hora de salir a la calle. “Aquí no es como España, aquí la gente puede salir a pasear y a hacer deporte, pero prácticamente no hay gente en la calle”, indicó.

La competición también se ha detenido en la MLS y Carles Gil reconoce que "hay mucha incertidumbre". “Desde hace casi un mes nos dieron la noticia, se precipitó todo y desde entonces estamos entrenando desde casa. Tenemos ahora dentro de poco una reunión con parte del club, con el míster y demás para darnos información, pero ahora mismo todo es mucha incertidumbre y hay muy pocas cosas claras", explicó el centrocampista.

Carles Gil está pasando el confinamiento en solitario en su vivienda en Boston porque, cuando la crisis sanitaria estalló, su novia se encontraba en España. "Justo coincide que estoy aquí solo. Yo vivo aquí con mi novia, pero justo esto le cogió a ella en España, además estaba con el trámite del visado. Y hasta las seis, siete de la noche que se acuesta, todo el día videollamada, pero es normal. También con mi familia estamos todos el día hablando y se hace más ameno dentro de la situación", apuntó el futbolista valenciano, que abandonó las filas blanquiazules en el mes de enero de 2019.