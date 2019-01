Carles Gil no se ejercita para cerrar su salida

Carles Gil no se ha ejercitado con el grupo esta mañana en El Mundo del Fútbol de Abegondo, a punto de cerrar su salida al New England de la MLS estadounidense. El mediapunta, que no ha entrado en las tres últimas convocatorias de Natxo González por la oferta que maneja para abandonar el club herculino en este mercado invernal, hoy ya no ha estado sobre el césped con sus compañeros en el regreso a los entrenamientos.

El técnico vitoriano ha explicado en sus últimas comparecencias que el jugador valenciano no estaba al cien por cien centrado en el proyecto blanquiazul y, por ese motivo, prefería que aclarase su futuro primero. “Al final hay que mantener la cabeza en el equipo, en este club. Y es difícil sumar ahora mismo si no estás centrado al cien por cien. Es algo humano”, comentó el entrenador deportivista, al ser preguntado por Carles Gil.