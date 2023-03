Cano comparte las reflexiones de Lucas Pérez en COPE: “No estamos tan mal, dependemos de nosotros mismos”

El estado del césped es uno de los temas de la semana cuando el Deportivo juega fuera de casa. Óscar Cano y los jugadores han hablado en varias ocasiones las diferencias entre el terreno de juego en Riazor y a domicilio. El domingo visitan el Reyno de León, un estadio donde jugó la semana pasada el conjunto juvenil la semifinal de la Copa del Rey y no estaba en perfecto estado. Óscar Cano habló del tema: “A veces hay distancia entre lo que digo y lo que se entiende. Expreso el 'mea culpa'. Nosotros, con independencia de cómo esté la hierba, tenemos que salir a ganar. Me gusta jugar en buenos campos. Yo he estado allí y estoy convencido de que trabajan diariamente en tenerlo en las mejores condiciones. No se cómo va a estar. Yo no me quejo. Llegamos y lo vemos y decidimos hacer una cosa o la otra. Que se monte una montaña de cómo está el campo. Ni culpamos a nadie y no van por ahí los tiros. Aquí zanjo el debate. Con independencia de cómo esté la hierba nos tenemos que traer los tres puntos”.

Mensaje de Lucas Pérez en Deportes COPE Coruña



El coruñés lanzó un mensaje de optimismo el pasado miércoles en Deportes COPE Coruña tras la decepción que supuso el empate del pasado fin de semana. Cano comparte las reflexiones del jugador: “Es un vaivén lógico en el mundo del fútbol y los profesionales, según vamos cumpliendo años, lo vamos gestionando mejor. Lucas lo dijo porque lo siente y es la realidad. Hay que relativizar las cosas porque no ha acabado nada. No es que nos tengamos que olvidar de lo ocurrido ante el Castilla, pero eso ya no vuelve. El foco tiene que estar en lo que tienes enfrente. Mi máxima ilusión es que hoy entrenemos bien y la gente lo asimile de la mejor manera. Aquí nos vamos a sentar muy ilusionado un día, algo ilusionados otro, decepcionado otro, muy decepcionado... la decepción sólo me puede durar unas horas. Como entrenador tengo que hacer que se resetee el cerebro. Hay que aguantar el chaparrón de la mejor manera posible. Malo sería que no supusiese gestionar estos momentos. Tiene razón Lucas porque metió en una coctelera todo lo que es el fútbol. Seguimos dependiendo de nosotros mismos. ¿Qué podíamos estar mejor? Sí, pero tenemos que valorar las cosas. No estamos tan mal. Seguimos compitiendo. Tenemos dos posibilidades: atender al optimismo o al pesimismo, y prefiero atender al optimismo”

Altas y bajas para León

El entrenador recupera a Quiles tras cumplir un partido de sanción. También estará Isi Gómez, que se perdió por lesión el duelo ante el Real Madrid Castilla. La duda está en la participación de Antoñito, que lleva toda la semana sin trabajar toda la semana por unas molestias musculares: “Antoñito aún no se sabe. Queda fuera del entrenamiento de hoy pero para nada está descartado. Trilli y Villares son las opciones si no puede jugar Antonio. Si vamos a cómo es, tengo esperanzas de que esté, pero hay que tener en cuenta sus siguientes horas. Estás mucho mejor que al principio de semana”. Salvo la duda del lateral andaluz, el resto de la plantilla está a disposición del preparados granadino

Mejorar lejos de Riazor

Tras la igualada ante el Castilla en casa, a los blanquiazules les toca ganar fuera, donde les está costando. Cano reflexiona sobre qué aspectos deben mejorar: “El Depor lo que tiene que hacer es seguir manteniendo la seguridad en su propia área y hacer una mejor gestión del balón. No sólo mejor, también durante más tiempo. Sabiendo que no podemos parecernos al de Riazor, pero es cierto que, a nivel de ataque, tenemos que mejorar muchas más cosas. Hemos conseguido ser regulares a la hora de conceder muy poquito pero hay que hacer más cosas en ataque. Es cuestión de insistir y encontrar esos tres puntos".

Madurez de Yeremay

También habló de nombres propios como el del atacante canario, con el que desveló que ayer mantuvo una conversación de unos veinte minutos: “Del Peke con el que yo conversaba al Peke actual hay un cambio abismal. Esa madurez también puede ir al campo. Cada vez defiende mejor. Ya no sale a solo exhibirse. Hay muchas cosas que nosotros vemos diariamente que nos hacen pensar que el proyecto Peke está creciendo. Me parece un jugador excepcional”