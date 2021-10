Os campos da Torre abrirán as súas portas co 100% da súa capacidade

A Coruña, 1 de outubro de 2021.- A alcaldesa avanzou que a partir de mañá celebraranse competicións deportivas nos campos de fútbol da Cidade Deportiva Arsenio Iglesias co 100 % de capacidade no exterior, coa obriga de que o público asistente permaneza sentado e coa máscara posta. “O Goberno local dá un paso máis na volta á normalidade coa apertura desta instalación unha vez o comité clínico aprobou o novo protocolo”, apuntou Inés Rey. Para as competicións deportivas que se celebren no interior de instalacións municipais, a ocupación máxima será do 80 % co público sentado, con máscara e distancia de seguridade. No caso dos adestramentos non se permitirá o acceso do público. Polo que respecta ao uso de vestiarios e ducha das instalacións deportivas municipais, a normativa aínda non permite a ocupación total do espazo polo que permanecerán pechadas como consecuencia dos usos simultáneos de varios equipos. O uso completo destas instalacións dependerá da eliminación desta restrición, no caso do deporte federado, polas autoridades sanitarias. Doutra banda, a alcaldesa explicou que as obras de reforma dos campos de herba artificial da Cidade Deportiva avanzan a bo ritmo. De feito, están a piques de rematar as obras de dous dos cinco campos. O Concello confía en que neste outono estean rematados todos.