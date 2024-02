El cambio de hábitos de Mella con el Deportivo: “La hora de dormir, alimentación, de todo un poco”

David Mella recibió en la mañana de este miércoles el premio al mejor jugador del Deportivo de La Coruña en el mes de enero. El canterano, de dieciocho años, tiene ficha del primer equipo desde este mercado de invierno. Se siente muy feliz con todo lo que está viviendo, pero quiere mantener los pies en el suelo. "Con felicidad. No me gusta mucho leer las redes para estas cosas porque me gusta mentenerme al margen. Mis padres siempre me dan esos consejos los dos, mi madre fue profesional también de baloncesto, y me dicen que tenga los pies en el suelo, que no se me suban a la cabeza las cosas de Internet, de todas las redes sociales, y es un consejo muy bueno porque si no, al final puedes estropear todo el trabajo que llevas hecho", declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Cambio de hábitos

El futbolista santiagués está creciendo a pasos agigantados en la presente campaña y confiesa que ya ha ido cambiando sus hábitos para adaptarse a las exigencias que conlleva estar con el primer equipo. "Se cambian muchas cosas porque al final tienes profesionales trabajando contigo, nutricionistas, los médicos las veinticuatro horas, los entrenadores te ayudan en todo y cambias en todo un poco, la manera de ver las cosas, cuándo te tienes que ir a dormir, la alimentación y todas esas cosas. Cambié de todo un poco", explicó.

Lleva el número 3

Tras el cierre del mercado de fichajes, David Mella se quedó con el dorsal '3', que fue el liberado por Alberto Retuerta, con su salida rumbo al Hércules. No es un número habitual en un futbolista ofensivo y el extremo reconoció que no sería el número que él habría elegido. "No es el mejor número de todos, no es mi favorito, pero al final es un número del primer equipo y es algo bonito".

Con respecto a las conversaciones con el director deportivo blanquiazul Fernando Soriano para llevar a cabo el proceso de cambio de fichas, el jugador gallego explicó que todo se produjo en los últimos días del mercado: "Dos días antes, uno y medio, me dicen que a lo mejor tienen que hacerme la ficha, que iban a estar hablando y el último día, me escribe Soriano y me llama Massimo (Benassi, director general del Deportivo) y me dicen que tienen que tramitarme la ficha y por mí la verdad que muy bien, contento, pero tengo que seguir trabajando todos los días".