“No cambia nada para nosotros, nos compete intentar ganar”

José Luis Martí compareció en la sala de prensa del estadio de Riazor, antes de partir con la expedición blanquiazul rumbo a Soria. El técnico dio una convocatoria de diecinueve futbolistas en la que entró Saúl, tras ser descartado en sus primeras listas. “Creemos que nos puede ayudar, es uno más de la plantilla y se ha ganado estar en la lista”, comentó el entrenador deportivista.

Con respecto a la noticia de la dimisión del Consejo de Administración, el responsable del banquillo blanquiazul declaró: “Me preocupa mi trabajo e inculcar a los futbolistas nuestras ideas. No cambia nada para nosotros. A nosotros nos compete intentar ganar cada partido. Ellos son personas pero futbolistas. Y me he encontrado un grupo con ganas de trabajar. Lo principal para mí es hacer mi trabajo y lograr los puntos de tres en tres. No analizo más allá”.

El adiós de Tino Fernández llega solamente dos semanas después de haber presentado a José Luis Martí como nuevo técnico, algo que no ha supuesto una reducción en la implicación del entrenador balear. “Llevo 24 años en el fútbol profesional. Mi implicación es máxima en mi trabajo”, señaló.