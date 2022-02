Calendarios del Deportivo y del Racing de Santander

El Deportivo y el Racing de Santander están haciendo buenos los pronósticos y llegan a la parte final de la temporada como los dos claros favoritos a ganar la liga y lograr el ascenso directo a Segunda División. El equipo coruñés es líder, con dos puntos de ventaja, aunque el cuadro cántabro tiene una partidos menos y le tiene ganando el golaveraje particular tras vencer en Riazor por 0-1.

En los encuentros que restan, hasta once rivales tendrán que jugar contra los dos equipos, clubes que buscarán sus objetivos a la vez que sirven de jueces del torneo. El campeón sube directamente, mientras que del segundo al quinto tendrán que jugar un play off con cuatro equipos del otro grupo para dirimir los otros dos ascenso. Para regresar al fútbol profesional, habría que superar dos eliminatorias a partido único y en sede neutral.

El Dépor tiene siete duelos como local y siete como visitante, empezando por el de este domingo en el césped artificial de Matapiñoneras ante el Sanse. El Racing disputara ocho en El Sardinero y siete a domicilio.

Borja Jiménez recupera a Elitim. El colombiano fue baja frente al Calahorra al tener que cumplir un partido de sanción. Es fijo en el once inicial del entrenador blanquiazul. Hasta este domingo, era el único futbolista de campo que habia sido titular en todas las jornadas. La plantilla volverá mañana a los entrenamientos en una sesión en donde no estarán ni Trilli ni Noel, concentrados desde el lunes con España sub 19 y que mañana miércoles tienen un amistoso ante Noruega en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Repasamos los calendarios de los dos equipos

DEPORTIVO

Casa: Racing de Ferrol,Cultural, Rayo Majadahonda, DUX, UD Logroñés, Tudelano, Unionistas.

Fuera: Sanse, Badajoz, Celta B, Bilbao Athletic, Talavera, Extremadura, Valladolid Promesas

RACING DE SANTANDER

Casa: Real Unión, Cultural, Zamora, SD Logroñés, UD Logroñés, Celta B, Valladolid B Extremadura

Fuera: Talavera, Calahorra, Sanse, DUX, Rayo Majadahonda, Tudelano, Bilbao Athletic