Calavera: “¿Yo el nuevo Busquets? Busquets es muy bueno y siempre ha sido un referente”

Josep Calavera disputó sus primeros minutos con la camiseta deportivista en la segunda parte del amistoso contra el Racing Villalbés y sus sensaciones fueron positivas. “Muy buenas sensaciones. Creo que hicimos un partido muy serio tanto en la primera parte como en la segunda. Los partidos de pretemporada son para ir cogiendo poco a poco los conceptos que quiere el míster y lo que nos pide. El resultado es lo de menos, pero sumamos la primear victoria del año y esperemos que sean muchas más”, declaró en la ciudad deportiva de Abegondo.

El mediocentro de 21 años, que ha llegado al Deportivo de La Coruña coruñés en calidad de cedido, pertenece al Atlético de Madrid. “En el momento en el que me entero de que el Dépor quiere contar conmigo fue una alegría muy grande. No me lo esperaba tampoco porque a nivel colectivo veníamos de una temporada en el filial del Atlético de Madrid que no fue muy buena y que te llame un club tan grande y una entidad tan importante como el Dépor fue una alegría enorme y desde el primer momento fue mi primera opción y al final así fue. Fue todo muy fácil, nos entendimos muy bien y muy feliz de estar aquí”, aseguró.

En su trayectoria, Calavera ha sido comparado por sus cualidades con Sergio Busquets, algo a lo que el nuevo futbolista blanquiazul le quita trascendencia. “A ver el nuevo Busquets... Busquets es muy bueno y siempre ha sido un referente para mí. Me gusta mucho como juega e intento fijarme siempre en lo que hace, pero el nuevo Busquets... Estamos hablando de un mediocentro que ha marcado una época y creo que no hay ni punto de comparación”. El futbolista catalán fue también comparado con el jugador del Barcelona en Deportes Cope Coruña por su ex entrenador Manel Cazorla.

Nada más llegar al Deportivo, el centrocampista tuvo que estar en su domicilio confinado y tardó en sumarse a la pretemporada. “Eso fue un poco jodido porque al final llegas con mucha ilusión, muchas ganas de entrenar con los compañeros, pero son circunstancias que pasan. Tuve que estar unos días en casa, pero poco a poco adaptándome, cogiendo el buen ritmo de entrenamiento y lo más rápido posible las mejores sensaciones con los compañeros”.

Calavera destacó también la aportación de los futbolistas de la cantera deportivista que están trabajando con el primer equipo. "Están desmotrando cada día en los entrenamientos que están muy preparados y que tienen muchísimo nivel. La edad es un número, sí que a veces hay diferencia en la experiencia que pueda tener uno, pero al final en el fútbol para mí no hay edades y si un chico se merece jugar de inicio en cualquier partido, creo que el míster va a ser valiente y lo va a poner porque si se lo merece de verdad, lo va a hacer".