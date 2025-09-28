Caio Pacheco, jugador del Leyma Coruña: "No hay que ser hipócrita: el objetivo es ascender, pero es una liga muy complicada"

El Leyma Coruña empieza la temporada en la pista del Gipuzkoa. El cuadro naranja debuta a las cinco en un curso donde hay un proyecto totalmente nuevo y con el objetivo de ascender y regresar a la liga ACB. Un entrenador nuevo como Carles Marco y un plantel de jugadores donde no queda nadie de la campaña anterior. Un reinicio para volver a la máxima categoría. El base brasileño Caio Pacheco llega a A Coruña con ambición y teniendo clara la meta a conseguir: “No hay que ser hipócrita: el objetivo es claro, Mi objetivo es ascender, pero esta liga es muy complicada y hay que ir partido a partido. Quiero terminar el año, sea en la temporada regular o en la Final Four, ascendiendo a ACB. La ciudad se lo merece”

INICIO DE TEMPORADA

Caio considera que sería importante tener un buen inicio de competición. Hay muchos rivales que pelearán por el ascenso y el Leyma quiere dejar claro desde la primera jornada que tiene potencial para estar en la parte alta de la clasificación: “Es muy importante empezar bien. Sabemos lo difícil que es ganar en esta liga y, sobre todo, fuera de casa. Será difícil pero ojalá podamos lograr una victoria. Hasta ahora estábamos enfocados más en nuestro equipo pero ahora sí vemos lo que es el Guipuzkoa”

CARLES MARCO

El mister era base cuando fue jugador profesional, algo que valora mucho Pacheco: “Con Carles tengo una relación muy buena. Fue algo importante para firmar. Ser un exjugador y encima de mi posición hizo la decisión más fácil. Puedo aprender de él. Estuvo en los últimos años entrenando al más alto nivel. Hace dos tres semanas que llegué y ya he aprendido y es uno de mis objetivos, seguir evolucionando”

COLISEUM

La gran movilización social ha hecho que el Leyma se mantenga en el Coliseum: “La gente quiere basket y tenemos que hacer de nuestra casa un punto muy fuerte. Hay que ir partido a partido con la ayuda de la gente, que seguro que estarán ahí”