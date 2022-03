La caída libre del Deportivo no se detiene. El equipo coruñés perdió en Balaídos por 2-1 ante el Celta B y dijo prácticamente adiós a sus opciones de ser campeón y ascender de forma directa. Le toca asegurar su participación en el play off. A falta de nueve jornadas, el Dépor está a nueve puntos más el golaveraje particular del Racing de Santander y sólo tiene cuatro puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, la UD Logroñés.

Analizamos algunas de las claves que intentan explicar el mal momento herculino

De crisis de resultados a pérdida de identidad

Lo que empezó con dos derrotas injustas ante la SD Logroñés y el Real Unión se pasó a perder con merecimiento el duelo clave ante el Racing de Santander en Riazor. Ese encuentro creó muchas dudas en el equipo, pero esa pérdida de confianza no explica todo lo que vino a continuación: dos victorias, dos empates y dos derrotas. El equipo ha ido perdiendo identidad, perdiendo algunas de las características que le hicieron líder en la primera vuelta: jugar en campo contrario, ser fuertes en las áreas y tener futbolistas diferenciales.

Los cambios tácticos de Borja no dan resultado

Ni la aparición de Álvaro Rey contra el Racing de Santander en el lugar de Quiles, ni el rombo de Badajoz ni los tres centrales ante el Celta B surtieron efecto. En la búsqueda de una reacción, el entrenador ha ido modificando dibujos que no ha ayudado al cambio de dinámica. Desde el vestuario se habló de volver a la idea inicial, pero Borja ha seguido buscando la recuperación desde la pizarra. Ante el Celta B, cambió ysalió con tres centrales, un plan que no funcionó. El Dépor fue superado por el filial celeste, que se puso por delante y tuvo alguna ocasión más. Mediada la primera mitad, el equipo dio la sensación de regresar al 4-3-3, con Lapeña de forma más clara como lateral derecho y Aguirre arriba, emparejando ya con Pampín. En la segunda parte, el Dépor metió al rival en su campo, empató y daba la sensación de poder llevarse el triunfo, hasta que la injusta expulsión de Quiles volvió a cambiar el decorado.

Jugadores que han bajado su rendimiento

Hombres clave en la primera vuelta como Miku y Elitim no pasan su mejor momento. El delantero, ahora lesionado, no ve puerta desde enero, mientras que el centrocampista, que marcaba el ritmo de juego blanquiazul, parece que últimamente no es capaz de gobernar los partidos como solía. Atrás, los centrales no están dando la sensación de solidez de semanas atrás, con algunos errores que han costado goles.

Fallos arbitrales

El análisis no sería completo sin algunos errores que han marcado partidos. Ante el Racing de Ferrol, hubo un penalti muy claro por mano de Yefferson Quintana que hubiese supuesto, además de la pena máxima, la expulsión del defensa en el tramo final de un encuentro que terminó 0-0. En Balaídos, se pasó de poder sacar la segunda amarilla a Carlos Domínguez por el penalti que le hace a William a la expulsión de Quiles porque el colegiado interpreta que se deja caer y que el delantero lo intenta engañar, algo que el protagonista niega.

Objetivo: play off

Con el ascenso directo prácticamente imposible, el Dépor tiene nueve jornadas para recuperar sensaciones, confianza y fútbol para llegar a las eliminatorias en la mejor forma posible y poder lograr subir a Segunda División

