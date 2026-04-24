Burgos-Deportivo: duelo directo entre dos aspirantes al ascenso en El Plantío

El Burgos y el Deportivo disputan esta tarde en El Plantío (18:30 horas) un partido entre dos rivales directos en la pelea por subir a Primera División. El equipo coruñés empieza la jornada en segunda posición, en zona de ascenso directo, y con cuatro puntos de ventaja sobre el cuadro de Ramis, una de las revelaciones de la temporada. Los castellano leoneses son fuertes como locales, donde solo ha perdido tres encuentros. El Dépor es el mejor visitante de la categoría, con nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas

ALTAS, BAJAS Y POSIBLE ONCE

David Mella, lesionado para toda la temporada, es la única ausencia que tiene Antonio Hidalgo. El técnico tiene al resto de su plantilla a su disposición. La gran duda es quién acompañará a Mario Soriano en el doble pivote. Villares y Riki se están alternando en esa posición al lado del madrileño. Ante el Mirandés, el elegido fue el ex del Albacete, mientras que en Huesca el capitán salió de inicio. Así las cosas, el once titular en El Plantío puede ser el siguiente: Ferllo; Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Villares/Riki, Mario Soriano; Alti, Luismi, Yeremay y Bil Nsongo. El canario ya está mucho mejor de su pubalgia y la pasada jornada ya salió desde el principio, completando una gran actuación. El 10 está de vuelta.

También Hidalgo habló de la situación del futbolista, que trabaja para dar su mejor versión

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SEIS APERCIBIDOS

Cualquier detalle es importante en este tramo final y el Dépor tiene hasta seis jugadores a una tarjeta amarilla de la sanción. Altimira, Luismi, Noubi, José Ángel, Mulattieri y Yeremay son los futbolistas en esta situación. Quedan seis jornadas para el final de liga y deberán tener cuidado si no quieres perderse un partido por esta circunstancia.

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